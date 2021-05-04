Москва, 5 мая, 2021, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

5 мая

5 мая 1942 года части Северо-Западного фронта на демянском направлении овладели Присморжьем. Войска фронта вели затяжные бои за населённые пункты на обеих берегах реки Ловать и у реки Пола.

Центральные части Калининского фронта возобновили наступление в направлении Цыгуны. К вечеру противнику удалось прорваться через оборону фронта к Холму и деблокировать гарнизон города.

5 мая 1943 года войска Северо-Кавказского фронта в Краснодарском крае освободили 8 населённых пунктов и вышли на рубеж Плавневское — Горно-Весёлое — Неберджаевская.

5 мая 1944 года войска 1-го Украинского фронта на Украине отбивали атаки противника в районе Жукув — Богородичын — Свенты Станислав — Рунгуры.

Наступление 2-го Украинского фронта на тыргу-фрумосском направлении было замедлено крупными танковыми контратаками врага при поддержке артиллерии.

Войска 4-го Украинского фронта после нанесения авиационных и артиллерийских ударов начали атаку на Севастопольский укреплённый район.

5 мая 1945 года войска 2-го Белорусского фронта заняли военно-морские порты Свинемюнде и Заснитц, остров Узедом и заканчивали очищение островов Рюген и Хиддензее.

Завершилась Братиславско-Брновская операция 2-го Украинского фронта. Войска фронта завершили освобождение Словакии, Братиславского и Брновского промышленных районов.

Силы 4-го Украинского фронта на оломоуцком направлении заняли более 140 населённых пунктов и завершили Моравско-Остравскую операцию, овладев всем Моравско-Остравским промышленным районом.