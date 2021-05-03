Москва, 3 мая, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Локомотив» направил жалобы в Российский футбольный союз (РФС) и Российскую премьер-лигу (РПЛ) на отношение санкт-петербургской команды «Зенит» к болельщикам москвичей в матче 28-го тура чемпионата России, в котором «красно-зеленые» проиграли с разгромным счетом 6:1. Текст обращения 3 мая опубликован в телеграм-канале московской команды.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

В заявлении «Локомотива» указывается, что в клуб поступают жалобы от болельщиков команды на ограничительные меры, которые они считают чрезмерными.

Утверждается, что поклонникам московской команды было предоставлено только 1817 билетов вместо положенных двух тысяч, и пришедших на центральные сектора болельщиков «красно-зеленых» принудительным образом рассаживали на гостевые трибуны.

Также отмечается, что в середине второго тайма болельщиков команды не выпускали в подтрибунное помещение, выходы в которое были перекрыты сотрудниками ОМОНа, что «подтверждается имеющейся видеосъемкой».

Кроме того, в «Локомотиве» заявили про «абсолютно вопиющее отношение к болельщикам «Локомотива» после матча со стороны сотрудников охраны правопорядка».

«По необъяснимой причине те, кто присутствовал на гостевом секторе, массово и принудительно были препровождены в автобусы и вывезены в центр города, при том, что многие приехали на матч на личных автомобилях и оставили их на парковках у арены», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги по футболу сезона 2020/21 «Зенит» со счетом 6:1 разгромил московский «Локомотив».