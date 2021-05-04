Москва, , 03:00 — REGNUM

Война: Хроника 1941-1945 гг Иван Шилов © ИА REGNUM

Война. Хроника 1941−1945 гг. 4 мая: в 1943 году освобождена станица Крымская на Кубани. В 1945 году Германия с представителем союзников подписала акт о капитуляции.

В 1942 году в Казахской ССР принято решение об увековечении памяти Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова и 28 героев-гвардейцев, павших на подступах к Москве.

Оригинал Война: освобождена станица Крымская. Радио REGNUM создан 04.05.2020 в 03:00

Читайте ранее в этом сюжете: Война: немцы переходят через Эльбу, чтобы сдаться в плен США. Радио REGNUM

Читайте развитие сюжета: Война: войска 2-го Украинского фронта освободили Словакию. Радио REGNUM