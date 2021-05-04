Иван Шилов ИА REGNUM Война: Хроника 1941-1945 гг

Москва, 4 мая, 2021, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 4 мая: в 1943 году освобождена станица Крымская на Кубани. В 1945 году Германия с представителем союзников подписала акт о капитуляции.

В 1942 году в Казахской ССР принято решение об увековечении памяти Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова и 28 героев-гвардейцев, павших на подступах к Москве.