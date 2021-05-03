Казань, , 10:30 — REGNUM В Татарии продолжается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди жителей старше 60 лет. В январе их количество от общего числа заболевших составляло 41%, в феврале — 44%, марте и апреле — 46%. Каждый второй заболевший — лица старше 60 лет. При этом от общего количества привитых от коронавируса лица старше 60 лет составляют всего 12% (или 102 859 человек из 844 712 человек). Об этом сообщила глава управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

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Ежедневно в республике прививают около 6 тыс. человек, этот показатель, по словам главы региона Рустама Минниханова, необходимо увеличить до 10 тыс. человек в день. В среднем по РТ вакцинация составляет 14% от плана. Массовая вакцинация населения ведется препаратами «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Всего поступило в республику 297 592 дозы, привито на 1 мая 255 274 человека (86% от поступивших доз).

Как сообщало ИА REGNUM, в майские праздники сотрудники управления Роспотребнадзора по Татарии продолжат контролировать соблюдение требований, введенных из-за коронавируса. Под пристальное внимание во время длинных выходных попадут наиболее посещаемые жителями места — театры, торговые центры и кинотеатры.

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