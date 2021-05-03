Москва, 4 мая, 2021, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

4 мая

4 мая 1942 года противник перешёл в наступление против войск Калининского фронта в районе реки Осуга в Тверской области, вынудив части Красной армии на участке Шкуратовское — Малиновка отступить на южный берег реки.

4 мая 1943 года войска Северо-Кавказского фронта в Краснодарском крае, прорвав укрепления противника, освободили населённые пункты Красный (Северный и Южный), Черноморский, Крымская, Алевра и заняли 4 железнодорожные платформы.

Под угрозой окружения немецкие войска оставили район станицы Крымской.

4 мая 1944 года силы 1-го Белорусского фронта на Украине очистили от вражеских частей плацдарм на южном берегу реки Турьи.

Войска 2-го Украинского фронта в ходе наступления на тыргу-фрумосском направлении подверглись многочисленным контратакам пехоты, тынков и авиации противника.

4 мая 1945 года силы 2-го Белорусского фронта заняли большую часть островов Воллин, Узедом и Рюген, а также города Кольцов, Гарц, Путбус и Берген.

Части 1-го Украинского фронта начали перегруппировку для наступления в пражском направлении.

Войска 4-го Украинского фронта в Моравско-Остравском промышленном районе заняли более 230 населённых пунктов.

В вагоне в Люнебургской пустоши главнокомандующий ВМС Германии адмирал флота Ганс-Георг Фридебург по поручению преемника фюрера Дёница подписал с представителем союзников акт о капитуляции немецкой армии в Голландии, Дании, Шлезвиг-Гольштейне и Северо-Западной Германии.