Иркутск, , 10:04 — REGNUM Иркутские статистики приводят данные, свидетельствующие о растущей безработице в регионе. Так, в 2020 году численность рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше) составила 1152,9 тыс. человек. Из них 1063,9 тыс. человек были заняты экономической деятельностью. А 89 тыс. человек в соответствии с критериями Международной организации труда классифицировались как безработные (не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней). Уровень безработицы составил 7,7%. Это больше, чем годом ранее, тогда в регионе был зафиксирован самый низкий уровень безработицы за последнее десятилетие — 6,6%.

В сельской местности безработица в 1,3 раза выше, чем среди городских жителей (9,8% против 7,3%). Из тех, кто не имеет работы, ищет и готов приступить к ней, каждый пятый находится в возрасте до 25 лет, среди молодежи самый высокий уровень безработицы — 18,8%.

Каждый шестой безработный в Иркутской области не имеет опыта трудовой деятельности. В текущем году отмечаются некоторые позитивные сдвиги. Наметилась тенденция к снижению безработицы: за первый квартал ее уровень составил 6,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам марта 2021 года уровень регистрируемой безработицы в Иркутской области снизился до 1,6%.

Читайте также: В Приангарье снизилась безработица