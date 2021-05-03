Лос-Анджелес, США, , 10:08 — REGNUM Баскетбольный клуб «Торонто Рэпторз» переиграл команду «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 3 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась в пользу гостей со счетом 114:121.

Наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Рэпторз» Кайл Лоури, оформивший в матче дабл-дабл с 37 очками и 11 результативными передачами.

У «Лейкерс» самым результативным стал легкий форвард Кайл Кузма, который набрал во встрече 24 очка.

Отметим, «Торонто» этой победой прервал свою серию из трех проигрышей подряд и в следующем матче 5 мая сыграет с клубом «Лос-Анджелес Клипперс». «Лейкерс» потерпели третье подряд поражение и дне ранее встретятся с командой «Денвер Наггетс».