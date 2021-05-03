Москва, , 09:57 — REGNUM Удаление неиспользуемых приложений и очистка кэша могут повысить быстродействие смартфона. Об этом сообщила специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева агентству «Прайм».

Эксперт объяснила, что быстродействие смартфона может снижаться со временем из-за большого количества установленных приложений. Для решения этой проблемы она посоветовала отключать неиспользуемые приложения, которые работают в фоновом режиме.

Ильечива опровергла распространённое мнение о том, что быстродействие смартфона можно повысить благодаря использованию более старой версии операционной системы. Она отметила, что эта операция вряд ли повысит быстродействие, но при этом сократит время работы смартфона без подзарядки.

Специалист подчеркнула, что для быстрой работы с современными приложениями устройство должно соответствовать некоторым техническим требованиям. В частности, рекомендуется использовать смартфоны с 4Гб или более оперативной памяти.

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