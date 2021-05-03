Москва, , 09:56 — REGNUM Стремление Соединенных Штатов Америки развивать систему глобальной противоракетной обороны привело к серьезным последствиям в сфере безопасности и спровоцировало гонку вооружений, в том числе ракетных. Об этом сегодня, 3 мая, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, Россия не раз обращала внимание США на то, что ни чем не ограниченное развитие системы глобальной ПРО Соединенных Штатов является очень опасным. Однако американская сторона никак не воспринимает российские аргументы.

«При этом они отвергают возможность введения каких-либо ограничений на свою противоракетную деятельность и сознательно её наращивают, привлекая всё новые финансовые ресурсы», — сказала Захарова.

Представитель МИД РФ обратила внимание на сообщения американских СМИ о том, что США намерены выделить $18 млрд на проект создания и развертывания перспективных перехватчиков ракет, которые бы заменили стратегические шахтные противоракеты.

Захарова подчеркнула, что наращивание потенциала американской глобальной ПРО приводит к серьезным последствиям в сфере безопасности, а также нарушает стратегический баланс сил в мире и провоцирует гонку вооружений, в том числе ракетных.