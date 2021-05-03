Новочеркасск, Ростовская область, , 09:56 — REGNUM Мошенники вынудили жителя Ростовской области оформить кредит на сумму 1,7 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МВД России.

На поводу у мошенников пошёл житель Новочеркасска. Мужчина ответил на телефонный звонок, поступивший с неизвестного номера. Молодой человек представился ему сотрудником одного из банков и сообщил, что на потерпевшего якобы был оформлен кредит. Позвонивший убедил жителя Новочеркасска оформить новый кредит для погашения старого, а затем полученные средства перечислить якобы на специальный резервный счет.

Спустя время мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».