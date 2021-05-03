Сеул, , 10:05 — REGNUM Министры финансов и управляющие центральных банков Южной Кореи, Китая и Японии провели 3 мая ежегодное трехстороннее совещание, в ходе которого обсудили пути развития экономического сотрудничества в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, совещание проходило в формате видеоконференции.

Известно, что представители трёх стран договорились проявлять бдительность в отношении неравномерного восстановления экономики в разных странах и увеличения рисков ухудшения ситуации в условиях пандемии.

Финансовые руководители заявили, что экономические перспективы стран Северо-Восточной Азии улучшились благодаря продолжающейся политической поддержке и развёртыванию вакцинации. Они согласились активизировать усилия для восстановления экономики и достижения долгосрочной бюджетной устойчивости.

Министр стратегии и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги также призвал коллег из Китая и Японии сотрудничать в борьбе с изменением климата, восстановлении многосторонней торговой системы, борьбе с низкой рождаемостью и старением общества.

Отмечается, что представители трёх стран договорились встретиться в 2022 году в рамках собрания Азиатского банка развития, которое состоится в Шри-Ланке.