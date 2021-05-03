Чита, 3 мая, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Осужденные ЛИУ-4 УФСИН России по Забайкальскому краю задействовали в исполнении государственного контракта по пошиву сорочек и халатов для клиентов Забайкальского краевого перинатального центра.

УФСИН РФ по Забайкальскому краю Забайкальские осуждённые шьют одежду для рожениц

Как сообщает пресс-служба УФСИН РФ по Забайкальскому краю, контингенту предстоит пошить около одной тысячи сорочек и халатов.

«В первую очередь для осужденных это возможность освоить и закрепить навыки пошива одежды гражданского образца, так как чаще они занимаются пошивом форменного обмундирования для сотрудников уголовно-исполнительной системы», — пояснил заместитель начальника ЛИУ-4 УФСИН России по Забайкальскому краю Григорий Парамонов. По его словам, такие умения и навыки обязательно пригодятся осужденным после освобождения из мест лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2020 года на территории ИК-3 УФСИН России по Забайкальскому краю расширили питомник для бездомных собак, отловленных специалистами ветеринарной службы Читы. Новые вольеры, позволяют разместить порядка 350 животных.

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