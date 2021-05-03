Ташкент, , 09:48 — REGNUM Международный медиафорум «Новый Узбекистан. Новый взгляд» откроется 3 мая во дворце молодежи Ташкента. Об этом сообщили в национальной ассоциации электронных СМИ.

Мероприятие приурочено к международному дню свободы печати. Форум организован для обмена опытом и мнениями между молодыми журналистами. В мероприятиях примут участия представители российских СМИ, в том числе Валдис Пельш, Дмитрий Киселев, Саида Медведева и другие.

В рамках медиафорума запланировано открытие нового съемочного павильона информационно-аналитической программы «Замон». Состоится также открытие международного молодежного кинофестивался «Шум бола — 2021» и медиафестиваля «Журналистская весна».