Ульяновск, , 09:35 — REGNUM В Ульяновске на День Победы будет представлен выставочный проект «Музей под открытым небом. Без войны. Эскиз времени». Об этом сообщает администрация областного центра.

Экспонаты будут представлены 9 мая на площади Ленина и разместятся в палатках. Организаторы отмечают, что будут созданы площади-инсталляции с «музеем под открытым небом», живыми выставочными экспозициями из жизни тылового Ульяновска.

В экспозиции «Музей под открытым небом. Без войны. Эскиз времени» будут представлены артефакты и предметы быта военных лет. Также на выставке можно будет увидеть художественные произведения и детские рисунки, документы и фотографии, современное и историческое оружие, военную форму и экспонаты из личных архивов.

Напомним, 2 мая в Ульяновской области начались праздничные выступления творческих коллективов Ленинского мемориала, посвящённые Дню Победы. Они будут проходить на различных площадках по 8 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Ульяновске планируют благоустроить парк Победа, который был заложен 59 лет назад. В настоящее время выбирается один из предложенных проектов благоустройства.

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