Арамиль, Свердловская область, , 09:34 — REGNUM В Арамиле Свердловской области ночью 3 мая загорелся торговый центр. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Здание находится на улице Пролетарская, 82/6. Здесь горели обшивка кровли здания и обрешётка. Площадь пожара достигла 600 кв. метров. Тушение огня было осложнено особенностями конструкции здания и большой горючей загрузкой.

Спустя несколько часов отрытое горение удалось ликвидировать. Пострадавших нет. Причину пожара выясняют пожарные дознаватели.