Сеул, , 09:39 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 1561 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 3 мая в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 3 396 864 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 6,6%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране получили 1 829 737 человек, а препаратом Pfizer — 1 567 127 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили ещё 301 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 236 489 человек.

Между тем за сутки в стране было зарегистрировано 121 случай побочных эффектов на вакцину от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 16 627 случая.

Число скончавшихся после вакцинации в стране увеличилось на три человека, до 82 человек.