Луганск, , 09:33 — REGNUM В ЛНР зафиксирован один летальный случай, вызванный COVID-19. Об этом сообщила 3 мая пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии в ЛНР выявили 4347 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, 406 пациентов скончались от последствий заражения. В данный момент 129 жителей республики болеют COVID-19 .

Напомним, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом. По его словам, в республике удалось предотвратить тяжёлую ситуацию, которая наблюдается на Украине.

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