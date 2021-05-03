Оклахома-сити, США, , 09:32 — REGNUM Баскетбольный клуб «Финикс Санз» переиграл команду «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 3 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити и закончилась в пользу гостей со счетом 120:123.

Наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Финикса» Девин Букер, набравший в матче 33 очка.

В составе «Оклахомы» самым результативным стал форвард Дариус Базли, остановившийся в шаге от дабл-дабла с 19 очками и девятью подборами.

Отметим, это четвертая подряд победа «Финикса», который в следующем матче 5 мая сыграет с клубом «Кливленд Кавальерс». «Оклахома» потерпела третье подряд поражение и в этот же день встретится с командой «Сакраменто Кингз».