Заринск, Алтайский край, , 09:29 — REGNUM В связи с резким потеплением на Алтае паводковая обстановка осложнилась в городе Заринске. Как сообщают 3 мая в краевом ГУ МЧС, уровень воды там достаточно высок, оперативно организованы работы по укреплению дамбы по ул. Некрасова. На месте отсыпки были задействованы четыре «Камаза», «МАЗ». Отсыпано 40 метров, высота вала 30 сантиметров.

Также мероприятия проведены в барнаульском посёлке Затон, практически ежегодно подверженном подтоплению. На сегодняшний день на случай прихода воды подготовлено 220 вешек, 356 мостков, подмостей — 60 штук. Завезен и отсыпан грунт — более 1570 кубометров глины и порядка 600 кубометров песка на низменных участках ул. Кольцова и пр. Кольцова.

На территории микрорайона создан дополнительный запас материалов для обустройства дамб в период паводка в количестве 3000 кубометров. Подготовлены мешки для устройства гидрозатворов (более 4500 штук). На случай необходимости для размещения населения, пострадавшего при паводке, подготовлено 4 пункта временного размещения (ПВР) на 460 мест. Во всех ПВР заложен запас защитных масок и дезинфицирующих средств. На возвышенных местах (ул. Матросская, 94, ул. Водников, 1, ул. Якорная, 8) устраиваются загоны для скота, силами собственников создается запас кормов на период временного содержания животных, организуется охрана. У частных лиц в наличии 277 лодок.

В Бийске в ходе превентивных мероприятий развернут комплект водоналивных дамб (100 метров) по улице Речная.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 мая в Алтайском крае подтоплены 18 жилых домов, 258 приусадебных участков и три участка местных автодорог.

Читайте также: Паводковые воды захватили новые территории в Алтайском крае