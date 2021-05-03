Донецк, , 09:28 — REGNUM Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что любое изменение Минских соглашений неизбежно приведет к резне в Донбассе. Об этом он сказал в интервью РИА Новости сегодня, 3 мая.

Напомним, что власти Украины изначально не собирались выполнять Минские соглашения и рассматривали их исключительно как передышку после понесенного военного поражения в Донбассе.

С течением времени из Киева постоянно звучали заявления о том, что Минские соглашения надо каким-то образом скорректировать или о том, что «народ Украины» их якобы не принимает, а потому выполнить их невозможно.

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, конечно, полностью отказываться от Минских соглашений не нужно, но некоторые пункты следует «обновить».

Пушилин отметил, что в позиции украинского руководства нет ничего нового.

«Ничего нового в этом нет, это еще придумкиПетра Порошенкои его команды», — напомнил глава ДНР.

Он напомнил, что цель Украины — захватить Донбасс и начать Киев хочет с контроля над границей с Россией.

«Мы, давайте, забираем границу, а дальше потом или выборы проведем, и все мы там сделаем, и вообще, все будет хорошо. Только для кого хорошо? Для граждан Донбасса? Это будет резня, мы в этом убеждены», — сказал Пушилин.

Он также отметил, что в по сравнению с Порошенко Зеленский довольно наивно высказывает свои намерения.

В ДНР заявления Зеленского о том, что Минские соглашения надо «видоизменить» воспринимают только как отказ от этих соглашений.

При этом Пушилин подчеркнул, что он готов к любым переговорам с украинской стороной, однако представители Киева в руководством ДНР никогда не связывались.