Сан-Антонио, США, , 09:28 — REGNUM Баскетбольный клуб «Филадельфия Сикерс» переиграл в овертайме команду «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 3 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио и закончилась в овертайме в пользу гостей со счетом 131:133.

Наиболее результативным игроком встречи стал камерунский центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, оформивший в матче дабл-дабл с 34 очками и 12 подборами.

У «Сан-Антонио» самым результативным стал защитник Лонни Уокер, который набрал во встрече 23 очка.

Отметим, это четвертая подряд победа «Филадельфии», которая в следующем матче 4 мая сыграет с клубом «Чикаго Буллз». «Сан-Антонио» потерпел третье подряд поражение и в этот же день встретится с командой «Юта Джаз».