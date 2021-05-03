Чебоксары, 3 мая, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В Чувашии в праздничных богослужениях, посвящённых Светлому Христовому Воскресению, приняли участие около 15 тыс. жителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

21.мвд.рф В пасхальную ночь у собора в Чебоксарах

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

По данным полиции, в ночь с 1 на 2 мая в храмах и монастырях Чувашии прошли 180 торжественных богослужений и крестных ходов. Пасхальными богослужениями было охвачено более чем 150 населенных пунктов республики.

В региональном МВД отмечают, что в праздновании Пасхи в Чувашии приняли участие порядка 15 тыс. верующих.

Мероприятия проводились с учетом ограничений в условиях пандемии коронавируса. Правопорядок и безопасность, в том числе соблюдение санитарно-эпидемических требований, обеспечивали более 500 сотрудников полиции. Также к охране общественного порядка привлекались гвардейцы, сотрудники частных охранных организаций, народные дружинники. В полиции отмечают, что «правонарушений не допущено».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий призвал соблюдать санитарно-эпидемиологические требования — в частности, носить маски, перчатки и соблюдать безопасную дистанцию. Он напомнил, что «болезнь никуда не делась, и пандемия продолжается».