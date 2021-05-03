Калгари, Канада, , 09:31 — REGNUM Российская женская сборная по керлингу обыграла команду Эстонии в пятом матче предварительного раунда чемпионата мира (ЧМ), который проходит в Калгари. Об этом 3 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сборная России в составе Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова, обыграла эстонскую команду со счетом 8:6.

Отметим, это пятая победа российских керлингисток в пяти матчах предварительного раунда мирового первенства. В следующем матче сборная России 4 мая встретится с национальной командой Дании.