Чебоксары, , 09:09 — REGNUM В Чувашии сегодня, 3 мая, произошла крупная авария. В результате ранения получили семь человек, в том числе двое детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Авария в Чувашии 21.мвд.рф

Утром на 6-м километре западного подъезда Чебоксар столкнулись четыре транспортных средства. По основной версии полиции, к массовому ДТП привело нарушение правил дорожного движения со стороны водителя «Нивы», который выехал на «встречку» и задел «Шевроле Круз». Затем произошло лобовое столкновение с автомобилем «Ниссан Альмера», в котором ехала семья из Москвы, а иномарка, в свою очередь, врезалась в «Ладу Калину».

В министерстве отмечают, что в больницы доставлены семь человек, из них двое детей: трехлетняя девочка и годовалый мальчик, которые находились в удерживающих устройствах. У детей, по предварительным данным, диагностированы ушибы.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах установили женщину-водителя, которую подозревают в оставлении места ДТП после наезда на 11-летнюю школьницу. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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