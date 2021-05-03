Оренбург, , 09:05 — REGNUM В Оренбургской области заказывают до 96 тысяч медалей «Дети войны». Расходы на их изготовление оценили в 20 013 300 рублей. Информация об этом обнародована на сайте госзакупок.

Заявки на участие в тендере принимаются до 2 июня. Согласно опубликованной документации, исполнитель договора должен будет изготовить не менее 95 998 и не более 96 000 латунных медалей. Такое количество подрядчик изготовит и удостоверений. Планируется, что заказ выполнят к 31 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбуржье учреждена медаль «Дети войны». Право на ее получение имеют оренбуржцы, рожденные с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. На лицевой стороне медали будет изображен памятник «Дети войны». Монумент расположен в парке имени Леонида Гуськова на территории Оренбурга.

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