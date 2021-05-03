Киев, 3 мая 2021, 09:12 — REGNUM Украина готова вакцинировать иностранных представителей на основе принципа взаимности. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 2 мая в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).
Министр отметил, что это нормальная международная практика.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулеба призвал не переоценивать возможности «Крымской платформы», а также рассказал об основных задачах данного начинания.
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