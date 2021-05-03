Саратов, , 09:26 — REGNUM В Саратовской области ежесуточный прирост новых случаев заражения SARS-CoV-2 сравнялся с показателем заболеваемости в начале октября 2020 года. Так, за минувший день положительные тесты на коронавирус подтвердились у 129 жителей, выписались по выздоровлению — 115 пациентов. Всего по данным на 3 мая зарегистрировано 59 409 случаев заражения. Выздоровели с начала наблюдения 53 883 пациента. Скончались за все время 942 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки в областном центре выявили 70 случаев заражения, в Энгельсском районе — 11, остальные — в других муниципалитетах региона. Пневмония диагностирована у 19 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области до 24 мая продлен режим самоизоляции для жителей в возрасте старше 65 лет.

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