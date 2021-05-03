Москва, , 09:01 — REGNUM Продажи подержанных грузовых автомобилей в первом квартале 2021 года в России сократились на 9,3% в годовом исчислении. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По оценкам экспертов, в период с января по март 2021 года в России было продано 58,6 тыс. подержанных грузовых автомобилей. Наибольшая часть продаж (15,7 тыс. автомобилей или 27% от доли рынка) пришлась на отечественную марку «КАМАЗ».

Вторую и третью строчку по объёму продаж на вторичном рынке заняли автомобили марок «ГАЗ» (5,6 тыс. единиц) и «МАЗ» (4,2 тыс.). Замкнули пятёрку Volvo (3,8 тыс.) и MAN (3,5 тыс.).

Падение продаж грузовиков на вторичном рынке произошло на фоне роста рынка новых грузовых автомобилей. По итогам первых трёх месяцев 2021 года поставки новых грузовиков в России выросли на 11,6%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле производители и экспортёры заявили о дефиците грузовых автомобилей в России.

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