Хьюстон, США, , 09:03 — REGNUM Баскетбольный клуб «Нью-Йорк Никс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 3 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Тойота-центр» в Хьюстоне и закончилась в пользу гостей со счетом 97:122.

Наиболее результативным игроком встречи стал форвард «Никс» Джулиус Рэндл, набравший за матч 31 очко.

В составе «Хьюстона» самым результативным стал форвард Кристиан Вуд, который немного не добрал до дабл-дабла с 19 очками и восемью подборами.

Отметим, это вторая подряд победа «Нью-Йорка», который в следующем матче 4 мая сыграет с клубом «Мемфис Гриззлиз». «Хьюстон» потерпел второе подряд поражение и 6 мая встретится с командой «Филадельфия Сиксерс».