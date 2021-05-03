Уральск, Казахстан, , 08:55 — REGNUM Восемь детей пострадали в результате падения с аттракциона в городском парке культуры и отдыха Уральска. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Западно-Казахстанской области.

Сообщение в скорую помощь поступило 2 мая в 19:36 (17:36 мск). Шестеро детей получили закрытые черепно-мозговые травмы с сотрясением мозга, у мальчика 2011 года рождения диагностировали перелом голени, девочка 2014 года рождения получила ушиб голени.

Все пострадавшие доставлены в областную многопрофильную детскую больницу. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, 25 апреля в алма-атинском магазине Marwin на ребенка упала рекламная конструкция в виде персонажа Танос из комиксов. Мальчик получил сотрясение мозга.

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