Усть-Чарышская Пристань, , 08:51 — REGNUM В связи с резким потеплением алтайские спасатели 3 мая предупредили об ухудшении паводковой ситуации в районе села Усть — Чарышская Пристань.

Паводок на Алтае МЧС

Там возможно подтопление прибрежных территорий населенных пунктов, так как в ближайшие сутки продолжится подъём уровней воды в реке Обь.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 2 мая спасатели предупредили о том, что паводковая обстановка ухудшилась в Заринском районе, где в ближайшее время может выйти из берегов река Чумыш.

Также продолжится подъём уровней воды в реке Песчаная в районе села Точильное Смоленского района, там тоже возможно подтопление прибрежных территорий.

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