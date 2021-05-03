Киев, , 08:52 — REGNUM Саммит так называемой «Крымской платформы» призвал вернуть вопрос Крыма на международную повестку дня. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 2 мая в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

Чиновник призвал не завышать ожидания, связанные с проведением саммита.

«Все ожидают, что саммит состоится и сразу «манна небесная» упадёт на землю. Давайте будем реалистами», — сказал он.

По словам Кулебы, «Крымская платформа» должна вернуть вопрос Крыма «в топ вопросов международной повестки дня», а также создать механизм обсуждения различных вопросов, связанных с утратой Украиной полуострова.

Он также добавил, что украинские дипломаты готовят некий конкретный документ, ключевой для «Крымской платформы».

Напомним, Крым вошёл в состав России весной 2014 года после государственного переворота на Украине. Население полуострова возмутилось незаконной сменой власти в Киеве, после чего был организован референдум, большинство участников которого поддержали идею воссоединения Крыма с Россией.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что «Крымская платформа» призвана консолидировать все международные силы, поддерживающие Украину, однако залогом её успеха является поддержка со стороны США.

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