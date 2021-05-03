Казань, , 09:25 — REGNUM В Татарии только за первый квартал текущего года за медицинской помощью по поводу травм, полученных от безнадзорных животных, обратилось 1196 человек. Главам муниципальных районов и соответствующим службам поручено организовать работу по отлову бездомных животных для дальнейшего их размещения в приюты. Соответствующую задачу поставил глава РТ Рустам Минниханов.

Для организации системной работы создадут межмуниципальные приюты для бездомных животных. Заниматься этим вопрсом будет республиканское правительство.

Рост числа обращений пострадавших от беспризорных животных отмечается в 20 муниципальных районах, наиболее значительно — в шести районах РТ.

Госсовету и кабинету министров Татарии поручено обратиться к депутатам Госдумы РФ с инициативой о внесении некоторых изменений, в частности, в установлении обязательной регистрации домашних животных и ограничение их количества в домохозяйствах.

ИА REGNUM напоминает, в поселке Осиново Зеленодольского района Татарии 29 апреля стая бродячих собак напала на 11-летнего мальчика. Ребенка с множественными укусами госпитализировали в детскую республиканскую клиническую больницу. Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность»), ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности»).

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