Барнаул, 3 мая 2021, 08:45 — REGNUM Паводковая обстановка в Алтайском крае остается достаточно нестабильной. Как сообщает 3 мая региональное ГУМЧС РФ зафиксированы подтопления в трёх населенных пунктах (н.п. Красногорское Красногорского района, н.п. Ельцовка Ельцовского района, н.п. Новая Ажинка Солтонского района).
Всего подтоплено 18 жилых домов, 258 приусадебных участков, три участка местных автодорог.
Как сообщало ИА REGNUM, на 1 мая, в крае было подтоплено 15 жилых домов, 171 приусадебный участок и шесть участков местных автодорог.
Накануне, 2 мая спасатели предупредили о том, что паводковая обстановка ухудшилась в Заринском районе, где в ближайшее время может выйти из берегов река Чумыш. Также продолжится подъём уровней воды в реке Песчаная в районе села Точильное Смоленского района, там тоже возможно подтопление прибрежных территорий.
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