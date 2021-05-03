Барнаул, 3 мая, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Паводковая обстановка в Алтайском крае остается достаточно нестабильной. Как сообщает 3 мая региональное ГУМЧС РФ зафиксированы подтопления в трёх населенных пунктах (н.п. Красногорское Красногорского района, н.п. Ельцовка Ельцовского района, н.п. Новая Ажинка Солтонского района).

МЧС Паводок в Алтайском крае

Всего подтоплено 18 жилых домов, 258 приусадебных участков, три участка местных автодорог.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 мая, в крае было подтоплено 15 жилых домов, 171 приусадебный участок и шесть участков местных автодорог.

Накануне, 2 мая спасатели предупредили о том, что паводковая обстановка ухудшилась в Заринском районе, где в ближайшее время может выйти из берегов река Чумыш. Также продолжится подъём уровней воды в реке Песчаная в районе села Точильное Смоленского района, там тоже возможно подтопление прибрежных территорий.

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