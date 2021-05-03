Тюменский район, Тюменская область, 3 мая 2021, 08:45 — REGNUM В Тюменском районе для ветеранов 9 мая проведут десять парадов под окнами. Мероприятия пройдут в посёлке Боровском, селах Луговом, Онохино, Каскара, Чикча, Созоново, сообщает пресс-служба муниципалитета.
После поздравления главы района Светланы Ивановой состоится большой концерт творческих коллективов. Волонтёры для онлайн просмотра концерта придут к ветеранам с ноутбуками.
После возложения цветов к мемориалам Великой Отечественной войны по улицам сёл и деревень Тюменского района отправится «Бессмертный автополк», организованный депутатами сельских поселений.