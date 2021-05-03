Сеул, , 08:53 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён, находящийся с визитом в Лондоне, проведёт 3 мая встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Ожидается, что представители двух стран обсудят новую северокорейскую политику Вашингтона, подготовку к переговорам глав Южной Кореи и США, сотрудничество в обеспечении вакцинами от COVID-19 и изменение климата.

Отмечается, что 5 мая состоится встреча глав МИД Южной Кореи, США и Японии в трёхстороннем формате. Предполагается, что стороны обсудят пандемию коронавируса, ситуацию на Корейском полуострове, Олимпийские игры в Токио и другие региональные вопросы.

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