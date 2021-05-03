Челябинск, , 08:43 — REGNUM В Челябинской области ещё три женщины стали жертвами мошенниц. Об этом сообщает областное управление МВД.

Жительницы Златоуста и Челябинска поддались на уговоры неизвестных и взяли кредиты в общей сумме почти 1 млн рублей. Затем они обналичили деньги и перечислили на так называемый «безопасный счёт».

А жительница Южноуральска перевела мошенникам примерно 130 тыс. рублей в надежде получить компенсацию за ранее купленные лекарственные препараты. Когда гражданки поняли, что их «надули», то обратились в полицию.