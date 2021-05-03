Ростов-на-Дону, , 08:40 — REGNUM В Ростовской области в течение дня 3 мая ожидается дождь с грозой, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

Согласно прогнозу синоптиков, на Дону ожидается переменная облачность. Вечером местами пройдёт кратковременный дождь, гроза. Ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду, днём ожидаются порывы до 15−17 метров в секунду.

В дневные часы воздух прогреется до +21…+26 градусов, в южных районах столбики уличных термометров поднимутся до +29 градусов. Местами в Приазовье прогнозируется высокая пожароопасность (четвертый класс).