Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Недружественные заявления президента США Джозефа Байдена в адрес России лишний раз подталкивают Москву в объятия Пекина и такой союз может обернуться катастрофой для Вашингтона. Об этом пишет журнал The National Interest.

Напомним, что президент США Джозеф Байден назвал российского лидера Владимира Путина убийцей. После этого Байден выступал в Конгрессе, где заявил, что США якобы не стремятся к конфронтации с Россией, однако пригрозил Москве «последствиями» в случае конфликта. Представители Белого дома заявили, что США продолжал вводить санкции против России, чтобы «скорректировать ее поведение».

NI пишет, что слова Байдена и представителей его администрации — это «последнее предупреждение» российскому лидеру Владимиру Путину. Однако дальнейшее обострение отношений с Россией несет риск для США оказаться в состоянии «войны на два фронта» ‑ и с Россией, и с Китаем.

«Поскольку администрация Байдена готовится к политике противостояния ценностей с Москвой и Пекином, Вашингтон не должен упускать из виду геополитические риски, лежащие в основе стратегического треугольника США-Китай-Россия», — пишет автор материала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия и Китай никогда не стремились к тесному военно-политическому союзу и лидеры двух стран это не раз подчеркивали. Однако наращивание давления на Россию и Китай со стороны США действительно вынуждает Москву и Пекин сближаться.