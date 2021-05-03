Вашингтон, 3 мая, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Недружественные заявления президента США Джозефа Байдена в адрес России лишний раз подталкивают Москву в объятия Пекина, и такой союз может обернуться катастрофой для Вашингтона. Об этом пишет журнал The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Угрозы. США

Напомним, что президент США Джозеф Байден назвал российского лидера Владимира Путина убийцей. После этого Байден выступал в Конгрессе, где заявил, что США якобы не стремятся к конфронтации с Россией, однако пригрозил Москве «последствиями» в случае конфликта. Представители Белого дома заявили, что США продолжат вводить санкции против России, чтобы «скорректировать ее поведение».

NI пишет, что слова Байдена и представителей его администрации — это «последнее предупреждение» российскому лидеру Владимиру Путину. Однако дальнейшее обострение отношений с Россией несет риск для США оказаться в состоянии «войны на два фронта» — и с Россией, и с Китаем.

«Поскольку администрация Байдена готовится к политике противостояния ценностей с Москвой и Пекином, Вашингтон не должен упускать из виду геополитические риски, лежащие в основе стратегического треугольника США — Китай — Россия», — пишет автор материала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия и Китай никогда не стремились к тесному военно-политическому союзу и лидеры двух стран это не раз подчеркивали. Однако наращивание давления на Россию и Китай со стороны США действительно вынуждает Москву и Пекин сближаться.