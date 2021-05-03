Оренбург, 3 мая 2021, 08:39 — REGNUM В Оренбурге произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и автомобиля «Дастун», сообщает пресс-служба УМВД по регионе.
Столкновение транспортных средств зафиксировано 2 мая на перекрестке улиц Юных Ленинцев и Салмышская.
По оперативным данным полиции, водитель легковой машины нарушил правила дорожного движения и не уступил дорогу мотоциклисту. По факту гибели двух человек в автоаварии проводится проверка. По ее результатам правоохранители примут процессуальное решение.