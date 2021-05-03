Вашингтон, , 08:35 — REGNUM Проблема с нехваткой полупроводниковых компонентов во многих отраслях промышленности сохранится в течение нескольких лет. Об этом сообщил генеральный директор Intel Пэт Гелсингер в интервью CBC News.

Компания Intel является одним из ведущих американских производителей электронных устройств и компонентов. Гелсингер рассказал, что сейчас компания проводит модернизацию части своих заводов для наращивания производства и решения проблемы с дефицитом микросхем.

Он добавил, что снижение нагрузки на цепочку поставок начнётся только через несколько месяцев. Для полного выравнивания спроса и предложение потребуется несколько лет.

Дефицит полупроводниковых компонентов возник в 2020 году из-за резкого спроса на гаджеты. Сначала проблемы с нехваткой микросхем начали ощущаться в автомобильной промышленности, а позже перекинулись и на другие отрасли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае аналитики Goldman Sachs заявили, что дефицит электронных компонентов прямо или косвенно затронул 169 секторов промышленности.

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