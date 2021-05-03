Киев, 3 мая 2021, 08:54 — REGNUM За минувшие сутки на Украине подтвердили 2758 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 3 мая пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
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За сутки был госпитализирован 1591 человек, 154 пациента скончались от последствий, вызванных COVID-19.
Наибольшее количество заражений выявлено в Днепропетровской и Черкасской областях — 360 и 233 случая соответственно.
Всего за время пандемии на Украине зафиксировали 2 млн 85 938 случаев заражения коронавирусом, 44 750 пациентов скончались от последствий заражения.
Сутками ранее на Украине подтвердили 5094 случая заражения и 160 летальных случаев, вызванных последствиями COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Украины приняли решение запретить со 2 мая 2021 года въезд иностранцев, прибывающих с территории Индии.
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