Нур-Султан, , 08:34 — REGNUM В Казахстане за минувшие сутки выявили 2496 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 мая сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Общее число случаев заражения коронавируса достигло 327 995. Среди регионов по заболеваемости коронавирусом лидирует Алма-Ата, где выявлено 667 новых случаев заражения, в Нур-Султане — 352, Карагандинской области — 235.

Отметим, рост заболеваемости коронавирусом в Казахстане наблюдается с начала марта. Рекордный прирост новых носителей зафиксирован 23 апреля, когда было выявлено 2894 случая заражения.

Для оценки эпидемиологической ситуации в Казахстане введено разделение регионов на три зоны: красную, желтую и зеленую. По состоянию на 3 мая в «красной» зоне остаются девять регионов республики.

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