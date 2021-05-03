Нижнеудинск, Иркутская область, , 08:34 — REGNUM В Иркутской области, где в настоящее время действует особый противопожарный режим, наказали первого нарушителя. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, им стал житель Нижнеудинска, который, несмотря на множество предупреждений от соседей, сжигал сухую траву в условиях сильного ветра.

«Днем 1 мая от встревоженных жителей Нижнеудинска в дежурную часть поступило сообщение о том, что их сосед в огороде сжигает сухую траву и мусор, а сильный ветер разносит искры в сторону надворных построек. На их просьбы потушить огонь мужчина отмахивался и продолжал подкидывать в костёр горючий мусор. В составе патрульной группы сотрудники надзорной деятельности выехали на место. В ходе проверки информация подтвердилась.

Только после нашего прибытия мужчина начал тушить костер. Во время составления протокола сотрудникам полиции пришлось провести профилактическую беседу с нарушителем, так как он агрессивно реагировал на действия соседей, которые, можно сказать, предотвратили трагедию», — пояснил главный государственный инспектор Нижнеудинского района по пожарному надзору Юрий Трунев.

По его словам, только за прошедшие первомайские праздники в регионе организована работа более 400 межведомственных патрульных групп численностью около 1200 человек. По результатам их работы составлено шесть протоколов об административных правонарушениях (по части 2 статьи 20.4 КоАП РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая на территории южных, центральных и западных районов Иркутской области действует особый противопожарный режим. Только за сутки 2 мая в лесном фонде Приангарья обнаружено и ликвидировано три пожара общей площадью более 20 га.

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