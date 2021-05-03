Даллас, США, , 08:40 — REGNUM Баскетбольный клуб «Сакраменто Кингз» уверенно обыграл команду «Даллас Маверикс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 3 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась в пользу гостей со счетом 99:111.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал словенский разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, набравший за матч 30 очков.

У «Сакраменто» самым результативным стал защитник Бадди Хилд, который набрал за матч 27 очков.

Отметим, это вторая подряд победа «Сакраменто», который в следующем матче 5 апреля сыграет с клубом «Оклахома-Сити Тандер». «Даллас» этим поражением прервал свою победную серию из трех матчей подряд и в этот же день встретится с командой «Майами Хит».