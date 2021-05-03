Златоуст, Челябинская область, , 08:33 — REGNUM В Челябинской области возле города Златоуста заблудились восемь подростков. Об этом сообщает областная Поисково-спасательная служба.

Компания граждан возрастом от 11 до 15 лет решила прогуляться вдоль местного пруда. Когда тропинка исчезла, они продолжили путь по заболоченной местности, но в итоге выбились из сил и заблудились. Когда они это поняли, то позвали спасателей на помощь.

Потеряшек перевезли через реку Ай. А затем кого-то из них забрали родители, а остальных передали сотрудникам полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возле Каслей травмировалась 70-летняя женщина.