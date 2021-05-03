Шарлотт, США, , 08:39 — REGNUM Баскетбольный клуб «Майами Хит» обыграл команду «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 3 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Спектрум-центр» в Шарлотт и закончилась в пользу гостей со счетом 111:121.

При этом самым результативным игроком встречи стал форвард «Хорнетс» Пи Джей Вашингтон, который набрал за матч 21 очко.

В составе «Майами» самым результативным стал центровой Эдрис Адебайо, оформивший во встрече дабл-дабл с 20 очками и десятью результативными передачами.

Отметим, это третья подряд победа «Майами», который в следующем матче 5 мая сыграет с клубом «Даллас Маверикс». «Шарлотт» выиграл прошлую встречу и в этот же день встретится с командой «Детройт Пистонс».